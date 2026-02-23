Защитник "Спартака" рассказал о тренировках Карседо

"Тренировки очень сложные, потому что это сборы. Мы очень много работаем, чтобы подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона. Сам по себе в тренировочном процессе Хуан эмоциональный, с большой самоотдачей.
Показывает всем игрокам, как надо отдать пас, куда надо двигаться, как перемещаться на поле. Использует в подготовке много видео, на которых показаны определенные игровые тактические моменты. Это отлично", - сказал Ву.
Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" в январе нынешнего года и подписал контракт с российским клубом до лета 2028 года. Ранее испанский специалист был главным тренером кипрского "Пафоса", выступающего в этом сезоне в Лиге чемпионов.
Кристофер Ву присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года. Действующее трудовое соглашение центрального защитника сборной Камеруна рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне Ву принял участие в 15 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"