Защитник "Спартака" рассказал о тренировках Карседо

Защитник "Спартака" Кристофер Ву поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.
"Тренировки очень сложные, потому что это сборы. Мы очень много работаем, чтобы подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона. Сам по себе в тренировочном процессе Хуан эмоциональный, с большой самоотдачей.

Показывает всем игрокам, как надо отдать пас, куда надо двигаться, как перемещаться на поле. Использует в подготовке много видео, на которых показаны определенные игровые тактические моменты. Это отлично", - сказал Ву.

Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" в январе нынешнего года и подписал контракт с российским клубом до лета 2028 года. Ранее испанский специалист был главным тренером кипрского "Пафоса", выступающего в этом сезоне в Лиге чемпионов.

Кристофер Ву присоединился к "Спартаку" в сентябре прошлого года. Действующее трудовое соглашение центрального защитника сборной Камеруна рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне Ву принял участие в 15 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями.

