Ву объяснил, почему он решил перейти из чемпионата Франции в РПЛ

- Мне позвонил Франсис [Кахигао] и убедил перейти сюда. Я был в тяжелой ситуации в конце моего контракта с "Ренном". Он позвонил и сказал, что у меня есть отличные качества, которые я могу улучшить в России.
Самым важным для меня было, что тут будет большое количество игрового времени, - приводит слова Ву "Матч ТВ".
Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" в сентябре прошлого года на правах свободного агента и заключил четырехлетний контракт. В текущем сезоне защитник провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее Ву выступал за "Ланс" и "Нанси", также на его счету 24 матча в составе сборной Камеруна и два забитых мяча.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 набранных очков. В 19 туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи".