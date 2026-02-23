Матчи Скрыть

Ву объяснил, почему он решил перейти из чемпионата Франции в РПЛ

Защитник "Спартака" Кристофер Ву объяснил, почему он решил продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ву, на его переход повлиял Франсис Кахигао, а также то, что в "Спартаке" он сможет получать игровое время.

- Мне позвонил Франсис [Кахигао] и убедил перейти сюда. Я был в тяжелой ситуации в конце моего контракта с "Ренном". Он позвонил и сказал, что у меня есть отличные качества, которые я могу улучшить в России.
Самым важным для меня было, что тут будет большое количество игрового времени, - приводит слова Ву "Матч ТВ".

Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" в сентябре прошлого года на правах свободного агента и заключил четырехлетний контракт. В текущем сезоне защитник провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Ву выступал за "Ланс" и "Нанси", также на его счету 24 матча в составе сборной Камеруна и два забитых мяча.

По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 набранных очков. В 19 туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи".

