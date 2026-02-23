Легионер "Спартака" оценил уровень футбола в России

- Мне понравился матч с ЦСКА, было отличное дерби. Очень сложная игра, но главное, что мы выиграли. Также была хорошая игра с "Краснодаром", у них отличная команда и сильный нападающий — Кордоба.
Футбол в России очень хороший. Этот чемпионат точно входит в топ-6 или топ-7, - приводит слова Ву "Матч ТВ".
Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" в сентябре прошлого года на правах свободного агента и заключил четырехлетний контракт. В текущем сезоне защитник провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее Ву выступал за "Ланс" и "Нанси", также на его счету 24 матча в составе сборной Камеруна и два забитых мяча.