"Переход Баринова в ЦСКА - это потеря для "Локомотива". Дмитрий в раздевалке железнодорожников был таким же лидером, каким является Игорь Акинфеев. Он добавит армейцам солидности в полузащите и поможет добиться поставленных целей", - сказал Гуренко "РБ Спорту".
Ранее агент Дмитрия Баринова заявил, что переговоры игрока с ЦСКА продолжаются.
Футболист выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Экс-игрок "Локомотива" сравнил Баринова с Акинфеевым
Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"