Александр Канищев: "Спартак" всё время меняет шило на мыло, Карседо ждёт то же самое

- Ничего не знаю о Карседо. Видно только одно - что "Спартак" всё время меняет шило на мыло. Постоянная история, одно и то же по кругу. Карседо ждёт то же самое через годик, а то и меньше - судьба всех предыдущих тренеров. В "Спартаке" нездоровая яма, сложно что-то сказать обнадёживающее, - приводит слова Канищева "Чемпионат".
5 января официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о назначении нового главного тренера - испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, контракт с ним заключён сроком до лета 2028 года. До перехода к красно-белым Карседо работал в чемпионате Кипра в должности главного тренера "Пафоса".
По итогам осенней части сезона "Спартак" набрал 29 очков в 18 матчах и занимает в Российской премьер-лиге шестое место.
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Канищев прокомментировал назначение испанца Хуана Карлоса Карседо на должность главного тренера московского "Спартака".
