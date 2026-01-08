- Поставил бы на "Краснодар". Там играет мой друг Стас Агкацев, и у них классная команда. ...Мы с ним друзья, очень радуемся успехам друг друга, и я желаю "Краснодару" чемпионства. Но понятно, что "Зенит" - тоже очень сильная команда, они будут конкурировать, - приводит слова Гудиева Metaratings.ru.
"Краснодар" является действующим чемпионом Российской премьер-лиги и лидером турнирной таблицы по итогам осенней части сезона-2025/2026. В активе чёрно-зелёных 40 набранных очков в 18 матчах. Второе место занимает петербургский "Зенит" (39 очков), третье - московский "Локомотив" (37 очков).
В топ-5 входят также столичный ЦСКА и калининградская "Балтика" - 36 и 35 очков в 18 матчах соответственно.
Вратарь "Акрона" ответил на вопрос о чемпионе России в сезоне-2025/2026
Голкипер тольяттинского "Акрона" Виталий Гудиев ответил на вопрос о будущем победителе РПЛ по итогам сезона-2025/2026.
Фото: РПЛ