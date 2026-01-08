Сёмин назвал ключевой фактор для прогресса Соболева

По мнению опытного тренера, изменения в составе не станут решающим фактором для форварда. Сёмин подчеркнул, что дальнейшие перспективы Соболева напрямую зависят от его собственного уровня готовности и отношения к делу.
- Всё зависит только от самого Соболева - как он сможет раскрыть себя. Больше всего на это влияют форма, кондиции, стремление. А то, что уходит Лусиано, это ничего не значит. Соболев в первую очередь сам должен играть лучше, - цитирует экс-наставника "Локомотива" "СЭ".
В этом сезоне форвард питерцев принял участие в 23 поединках, в которых забил пять мячей и оформил два ассиста.
Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева на фоне возможного перехода Лусиано Гонду из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"