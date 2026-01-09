Эксперт обратил внимание на то, что после завоевания чемпионского титула "Краснодар" заметно прибавил в уверенности и стабильности. По его мнению, команда не только сохранила уровень, но и стала сильнее в психологическом плане, что отражается на результатах.
- Для меня лучшая команда года - это "Краснодар". Они уже стали чемпионами и при этом продолжают лидировать. После победы в чемпионате команда стала жёстче, опытнее и характернее, - отметил Ловчев в комментарии "Матч ТВ".
Напомним, "Краснодар" подошёл к зимней паузе в статусе лидера Российской премьер-лиги. После 18 туров в активе команды 40 очков, что позволяет ей опережать ближайшего преследователя - "Зенит" - на один балл.
Ветеран "Спартака" назвал сильнейшую команду РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о выступлении "Краснодара" по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"