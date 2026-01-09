Стало известно, когда прояснится будущее игрока "Ростова"

Агент Владимир Кузьмичёв рассказал, на каком этапе находится обсуждение будущего полузащитника "Ростова" Алексея Миронова.
Фото: ФК "Ростов"
По его словам, активные переговоры с клубом были отложены и планируются уже после завершения праздничного периода.

- Ситуация такова: договорились, что после праздников продолжим диалог. Думаю, уже во время сборов поговорим с руководством "Ростова", так будет удобнее для всех, - сказал агент "РБ Спорт".

Футболист "Ростова" в осеннем отрезке чемпионата принял участие в 15 матчах и отметился одним забитым мячом.

К зимней паузе "Ростов" подошёл с 21 набранным очком, занимая 11-е место в чемпионате России. Турнир возобновится в конце февраля.

