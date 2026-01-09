По его словам, активные переговоры с клубом были отложены и планируются уже после завершения праздничного периода.
- Ситуация такова: договорились, что после праздников продолжим диалог. Думаю, уже во время сборов поговорим с руководством "Ростова", так будет удобнее для всех, - сказал агент "РБ Спорт".
Футболист "Ростова" в осеннем отрезке чемпионата принял участие в 15 матчах и отметился одним забитым мячом.
К зимней паузе "Ростов" подошёл с 21 набранным очком, занимая 11-е место в чемпионате России. Турнир возобновится в конце февраля.
Стало известно, когда прояснится будущее игрока "Ростова"
Фото: ФК "Ростов"