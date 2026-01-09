"Продавать нет смысла": экс-тренер "Зенита" - о возможном уходе Жерсона

Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт высказался о возможном уходе полузащитника Жерсона из петербургского клуба на фоне разговоров о его возвращении в Бразилию.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Рапопорта, решение по трансферу должно приниматься исходя не только из финансовых условий, но и из роли футболиста в команде.

- Если "Зениту" Жерсон по игровым причинам не нужен, таких игроков стоит отпускать. Но если его брали, рассчитывая на мастерство, то продавать нет смысла. Жерсон только начал привыкать к чемпионату и команде. Думаю, и через Петербург можно попасть на чемпионат мира, - цитирует Рапопорта Vprognoze.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильскому полузащитнику проявляет "Крузейро". Сделка, по данным информации в прессе, может состояться в ближайшие дни.

"Зенит" имеет в своём активе 39 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", набравший на одно очко больше.

