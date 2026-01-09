По мнению Спивака, даже при переходе на более экономичную модель работы это не должно отразиться на результатах команды.
- Возможно, не будет громких приобретений, но в целом, уверен, всё будет в порядке, - цитирует Спивака "Советский спорт".
Ранее информацию о смене финансового курса подтвердил Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя председателя правления "Зенита". По его словам, оптимизация бюджета не скажется на распределении игрового времени и не приведёт к увеличению роли российских футболистов в составе.
К зимней паузе подопечные Сергея Семака подошли в статусе одного из главных претендентов на чемпионство. После 18 туров петербургский клуб набрал 39 очков и располагается на второй строчке таблицы РПЛ, уступая "Краснодару" в один балл.
Экс-игрок "Зенита" высказался о возможном сокращении бюджета клуба
Фото: ФК "Зенит"