Агент Дркушича отреагировал на договорённость с ПАОКом

Агент защитника "Зенита" Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал слухи о якобы достигнутой договорённости между футболистом и греческим ПАОКом.
Фото: ФК "Зенит"
Представитель словенского защитника подчеркнул, что на данный момент говорить о деталях возможного соглашения преждевременно, поскольку ключевым этапом остаются переговоры между клубами.

- Ваня Дркушич согласовал личный контракт с ПАОК? Что касается ПАОК, то сначала клуб должен договориться с "Зенитом" о возможном трансфере. И только потом мы можем обсудить личный контракт игрока, - передаёт слова агента "СЭ".

Дркушич выступает за "Зенит" с 2024 года. В этом сезоне футболист провёл 17 матчей в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится