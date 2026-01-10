Представитель словенского защитника подчеркнул, что на данный момент говорить о деталях возможного соглашения преждевременно, поскольку ключевым этапом остаются переговоры между клубами.
- Ваня Дркушич согласовал личный контракт с ПАОК? Что касается ПАОК, то сначала клуб должен договориться с "Зенитом" о возможном трансфере. И только потом мы можем обсудить личный контракт игрока, - передаёт слова агента "СЭ".
Дркушич выступает за "Зенит" с 2024 года. В этом сезоне футболист провёл 17 матчей в РПЛ.
Агент Дркушича отреагировал на договорённость с ПАОКом
Агент защитника "Зенита" Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал слухи о якобы достигнутой договорённости между футболистом и греческим ПАОКом.
Фото: ФК "Зенит"