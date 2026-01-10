По его словам, рассчитывать на прежний уровень игры от 38-летнего футболиста уже не стоит, однако определённую пользу он всё же может принести.
- Само собой, Ерёменко не будет показывать тот же уровень, что и лет 10 назад. Он может только поделиться своим опытом с молодыми игроками в клубе. Вот только в этом плане вижу от него пользу. Но опять же: в каком состоянии и физической форме, - цитирует Таранова "Советский спорт".
В прессе ранее была информация, что "Оренбург" возьмет Еременко на зимние сборы.
За свою карьеру Ерёменко выступал в РПЛ за "Рубин", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". На его счету 180 встреч в РПЛ, 39 голов и 27 ассистов на партнёров.
"Оренбург" в этом сезоне набрал 12 баллов и идёт на 15-й строчке в чемпионате России.
Таранов: Ерёменко уже не покажет прежний уровень
Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов дал свой комментарий относительно возможного перехода Романа Ерёменко в "Оренбург".
Фото: ФК "Ростов"