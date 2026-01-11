"Месяц отпуска посвятил восстановлению, залечил травмы. Был в Москве", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Никита Медведев провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей, пропустил 30 мячей и сохранил ворота "сухими" в пяти встречах. Ранее голкипер выступал за "Ростов", казанский "Рубин", московский "Локомотив" и "Зенит" Ижевск.
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев рассказал о восстановлении после травмы
Фото: ФК "Пари НН"