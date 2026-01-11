"Общение идет, агент разговаривает с руководством "Зенита". В принципе, мы ничего менять не будем. Все будет так, как есть. Так что на данный момент до конца сезона остаюсь в "Крыльях", - цитирует Ахметова "РБ Спорт".
Ильзат Ахметов перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 19 встречах и отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Ранее Ахметов выступал за "Краснодар", ЦСКА и казанский "Рубин".
После 18 сыгранных туров самарцы занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками в своем активе.
Ахметов останется в "Крыльях Советов" до конца сезона
Полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал свое будущее в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"