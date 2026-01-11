"Чайка" намерена арендовать футболиста "Спартака" - Metaratings

По информации источника, "Чайка" планирует арендовать защитника московского "Спартака" Егора Гузиева, стороны близки к договоренности.
В текущем сезоне Егор Гузиев провел за красно-белых во всех турнирах пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 150 тысяч евро, контракт защитника со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Спартак"