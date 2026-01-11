Гендир "Балтики": не думаю, что у нас будет какая-то распродажа или что-то подобное

"Мы уже сказали, что против того, чтобы нашу команду разбирали. У нас сплоченный коллектив, и мы именно этим и берем. Я не думаю, что у нас будет какая-то распродажа или что-то подобное", - цитирует Измайлова "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ.
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, планирует ли клуб продавать футболистов в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"