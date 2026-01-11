Агент Сафонов: уход Дивеева не станет потерей для ЦСКА

"Уход Дивеева не станет потерей для ЦСКА. Игорь — неплохой защитник, но подвержен травмам. У армейцев есть Лукин, который заменит его. Не думаю, что болельщики красно-синих будут грустить из-за того, что он покинет клуб", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев в зимнее трансферное окно присоединится к петербургскому "Зениту", в обратном направлении последует форвард Лусиано Гонду. Источники отмечали, что оба футболиста согласились на переход и клубы обсуждают детали сделки.
После 18 сыгранных туров красно-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе. Петербуржцы занимают второе место с 39 баллами.
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА