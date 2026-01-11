Уткин может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "Балтики" Даниил Уткин может перейти в испанский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, полузащитник "Ростова" Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за "Балтику", интересен клубам из Сегунды (второй по силе дивизион Испании - прим.) "Кастельону" и "Сарагосе".

В текущем сезоне Даниил Уткин провел за калининградцев во всех турнирах два матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее полузащитник выступал за грозненский "Ахмат" и "Краснодар".

Источник: "СЭ".

