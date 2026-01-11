Стало известно, сколько "Рубин" заплатит за подписание тренера Артиги — источник

Испанский тренер Франк Артига в ближайшее время будет назначен главным тренером казанского "Рубина".
Фото: ФК "Родина"
10 января пресс-служба "Петру Атлетику" сообщила об уходе Артиги из команды. Ангольский коллектив испанец возглавлял с июня 2025 года.

Журналист Мики Жуниор сообщает, что "Рубин" заплатит ангольскому клубу 700 тыс. евро за переход тренера. Предыдущим наставником казанского клуба был Рашид Рахимов. Первую часть сезона 2025/2026 "Рубин" завершил на 7 месте турнирной таблицы с 23 очками в активе.

Ранее в России Артига работал в московских "Родине-2" (2023), и "Родине" (2023–2024), а также в подмосковных "Химках" (2024–2025).

