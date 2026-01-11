Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из клуба

Сегодня, 11 января, было официально объявлено о том, что Дивеев перебрался в санкт-петербургский "Зенит", с которым подписал контракт до 30 июня 2029 года.
"Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы — настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста.
Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты — их было очень много! Мы всегда были единым целым.
Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!" — передает слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.
Игорь Дивеев защищал цвета армейцев с 2019 года. За ЦСКА он провел 203 матча, забил 20 мячей и отдал 5 результативных передач. Дивеев является двукратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА.