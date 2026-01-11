Ранее об этом сообщало издание Legalbet.
"Было общение с одним из клубов китайской лиги. Это был достаточно хороший клуб, общались со спортивном директором. У Дениса еще полгода до окончания контракта с "Динамо", и он едет на сборы. Посмотрим, чем это закончится", — сказал Бабырь "Спорт-Экспрессу".
В первой части сезона 2025/2026 Денис Макаров провел за "Динамо" 12 встреч, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Макарова с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.
Агент Макарова подтвердил интерес к футболисту от китайского клуба
Алексей Бабырь, агент полузащитника "Динамо" Дениса Макарова, прокомментировал информацию о том, что к футболисту проявляет интерес клуб из Китая.
Фото: ФК "Динамо" Москва