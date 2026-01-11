Гонду поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

О переходе форварда из санкт-петербургского "Зенита" было объявлено сегодня. По данным Transfermarkt, Гонду перебрался в стан армейцев на правах свободного агента.
"Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым я давно слежу. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые я узнал об интересе ЦСКА от моего представителя еще в октябре. Постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив", — передает слова Гонду пресс-служба ЦСКА.
Лусиано Гонду выступал за "Зенит" с 2024 года. В составе питерского клуба форвард провел 51 матч, забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Гонду с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2030 года. За московскую команду он будет выступать под 32-м номером, под которым играл и в "Зените".