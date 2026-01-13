Доминиканский футболист объяснил, почему не явился в расположение тульского "Арсенала"

Эдарлин Рейес, полузащитник тульского "Арсенала", рассказал, с чем связана его неявка на сборы команды после зимнего отпуска.

Фото: ПФК "Арсенал" Тула





Ранее "



Полузащитник является игроком тульской команды с начала 2025 года. На его счету в этом сезоне 16 матчей, в которых он забил три гола и оформил шесть ассистов. - Я не вернулся из отпуска, потому что у меня были семейные проблемы. Вернусь, как только все решу, - передаёт слова доминиканского футболиста РИА Новости Ранее " Арсенал " официально сообщил, что футболист не приехал в расположение клуба для подготовки к весенней части сезона. Отмечалось, что "Арсенал" может применить дисциплинарные санкции в отношении игрока за нарушение условий контракта.Полузащитник является игроком тульской команды с начала 2025 года. На его счету в этом сезоне 16 матчей, в которых он забил три гола и оформил шесть ассистов.