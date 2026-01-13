Кобелев оценил обмен между "Зенитом" и ЦСКА

Экс-футболист "Зенита" Андрей Кобелев дал свою оценку обмену между петербургским клубом и ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, ранее футболист "армейцев" Игорь Дивеев отправился в Санкт-Петербург, в то время как игрок "сине-бело-голубых" Лусиано Гонду пополнил состав московской команды.

- Такие обмены у нас в России редкость, тем более между лидирующими клубами. Понятно, что ЦСКА нужен был форвард, но как Гонду себя проявит - никто не знает. А вот "Зенит" получил российского центрального защитника, который умеет начинать атаки и хорошо играет на стандартах, - передаёт слова Кобелева "Советский спорт".

Напомним, Дивеев был игроком ЦСКА с 2019 года. В общей сложности он провёл в составе столичного клуба более 200 матчей и выиграл несколько титулов. Гонду защищал цвета "Зенита" с лета 2024 года.

В этом сезоне чемпионата России в таблице лидирует "Краснодар" с 40 баллами в активе. "Зенит" (39) идёт вторым, а ЦСКА (36) - третьим.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится