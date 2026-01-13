Кобелев оценил обмен между "Зенитом" и ЦСКА

Напомним, ранее футболист "армейцев" Игорь Дивеев отправился в Санкт-Петербург, в то время как игрок "сине-бело-голубых" Лусиано Гонду пополнил состав московской команды.
- Такие обмены у нас в России редкость, тем более между лидирующими клубами. Понятно, что ЦСКА нужен был форвард, но как Гонду себя проявит - никто не знает. А вот "Зенит" получил российского центрального защитника, который умеет начинать атаки и хорошо играет на стандартах, - передаёт слова Кобелева "Советский спорт".
Напомним, Дивеев был игроком ЦСКА с 2019 года. В общей сложности он провёл в составе столичного клуба более 200 матчей и выиграл несколько титулов. Гонду защищал цвета "Зенита" с лета 2024 года.
В этом сезоне чемпионата России в таблице лидирует "Краснодар" с 40 баллами в активе. "Зенит" (39) идёт вторым, а ЦСКА (36) - третьим.