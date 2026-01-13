Пономарёв - о Ерёменко в "Оренбурге": ему 38 лет - на пенсию пускай идёт

- В ЦСКА он не блистал, обыкновенный среднячок. Ему 38 лет- на пенсию пускай идёт, миленький, и всё. Почему так активно заинтересовались? Что он, выдающийся футболист? Великий, что ли? - цитирует Пономарёва "Советский спорт".
Ранее была информация, что "Оренбург" заинтересован в подписании контракта с 38-летним игроком. Отмечалось, что футболист находится с командой на зимних сборах.
Также в СМИ позже появились новости о том, что футболисту начали поступать угрозы из-за его возможного перехода в российскую команду, в связи с чем подписание с ним контракта может не состояться.