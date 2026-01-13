Экс-футболист ЦСКА отреагировал на переход Дивеева в "Зенит"

Напомним, на прошлой неделе стало официально известно, что Дивеев продолжит карьеру в "Зените".
- "Зенит" - команда?чемпион, они за ним следили, плюс игрок с российским паспортом, футболист сборной России. "Зениту" нужны такие игроки, как Дивеев, он, несомненно, их усилит, - передаёт слова Кузнецова "Матч ТВ".
Футболист защищал цвета "армейцев" с 2019 года. В общей сложности он провёл за московскую команду 23 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и пятью голевыми передачами на партнёров.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт четвёртым в чемпионате России, а "Зенит" занимает вторую строчку, набрав 39 очков.