По его словам, петербургский клуб достаточно быстро признал, что ставка на бразильца не оправдала ожиданий, и решил не затягивать с продажей игрока.
Официально об уходе хавбека было объявлено 10 января. По информации СМИ, сумма сделки составила 27 миллионов евро, а ещё 3 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.
- Очевидно, что Жерсон – это неудача. Её признали довольно оперативно и исправили, насколько смогли. Не стали ждать год-два и продали. Вернули практически все деньги. Не всем такое удаётся, - цитирует Геркуса Metaratings.ru.
28-летний полузащитник выступал за "Зенит" с лета 2025 года. За это время он принял участие в 15 матчах и забил два мяча.
Геркус назвал трансфер Жерсона ошибкой "Зенита"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о переходе игрока "Зенита" Жерсона в бразильский "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"