"То есть это не вопрос денег? Нет. Предложение "Пафоса" тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько большой клуб", - цитирует Карседо "Матч ТВ".
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера, контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее испанец был главным тренером кипрского "Пафоса", а также на протяжении нескольких лет был помощником Унаи Эмери в нескольких европейских клубах.
После 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на одиннадцать баллов. В Кубке России столичной команде предстоит сыграть с "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ.
Новый тренер "Спартака" Карседо заявил, что возглавил красно-белых не из-за денег
Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, привлекли ли его финансовые условия, предложенные "Спартаком".
