Агент Бориско высказался о возможном уходе голкипера из "Балтики"

Футбольный агент Марьяна Кашчелан, представляющая интересы голкипера "Балтики" Максима Бориско, высказалась о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"
"Интерес к Бориско сейчас есть. До конца трансферного окна много времени. Изменения в футболе могут произойти за один день.

Мы не хотим делать переход ради перехода в другой клуб, а очень аккуратно выбираем следующий этап, чтобы Макс мог расти и развиваться в своей карьере", - цитирует Кашчелан Metaratings.

Максим Бориско выступает за калининградскую "Балтику" с 2019 года, всего в текущем сезоне голкипер вышел на поле в 18 встречах, пропустил семь мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе.

