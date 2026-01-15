- Я спокойно могу выйти в центр города, без очков, без кепки. Конечно, могут подойти люди, но не так часто, - цитирует Батракова "Советский спорт".
В этом сезоне Батраков принял участие в 23 матчах в составе "Локомотива", отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
"Локомотив" занимает третью строчку в чемпионате России, набрав 37 очков. Московский клуб уступает лидирующему "Краснодару" три балла.
После зимней паузы "Локомотив" проведёт домашний матч против "Пари НН". Встреча состоится 28 февраля.
Батраков рассказал, как часто его узнают болельщики
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков рассказал о своём отношении к вниманию болельщиков за пределами стадиона.
Фото: ФК "Локомотив"