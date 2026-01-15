Батраков рассказал, как часто его узнают болельщики

Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков рассказал о своём отношении к вниманию болельщиков за пределами стадиона.
Фото: ФК "Локомотив"
- Я спокойно могу выйти в центр города, без очков, без кепки. Конечно, могут подойти люди, но не так часто, - цитирует Батракова "Советский спорт".

В этом сезоне Батраков принял участие в 23 матчах в составе "Локомотива", отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

"Локомотив" занимает третью строчку в чемпионате России, набрав 37 очков. Московский клуб уступает лидирующему "Краснодару" три балла.

После зимней паузы "Локомотив" проведёт домашний матч против "Пари НН". Встреча состоится 28 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится