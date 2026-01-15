Экс-игрок ЦСКА назвал "Зенит" лучшим клубом России

Зделар выступал за московский ЦСКА с июля 2022-го по февраль 2025 года, тогда как цвета "Зенита" защищал с февраля по август 2025-го.
"С точки зрения стадиона, базы и всего остального, конечно, лучший клуб. Условия, которые есть у "Зенита", — лучшие в России. Конечно, есть ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Краснодар", но из того, что я видел, "Зенит" — самый лучший, на 100%. Надо сказать, что и контракты, и бонусы супер", — передает слова Зделара Legalbet.
Саша Зделар провел в составе ЦСКА 96 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу, выиграв с командой два Кубка России.
В составе "Зенита" серб провел 10 игр, в которых отметился одним голевым пасом. С августа 2025 года Зделар пребывает без клуба.