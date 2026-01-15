"Да, год был, мягко говоря, не очень. Жду, что 2026-й будет очень продуктивным, хорошим и желательно с трофеем", – приводит слова Тюкавина "Спорт-Экспресс".
"Динамо" на данный момент 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти прошедших туров команда набрала 21 очко. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.
23-летний нападающий выступает за основную команду "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15-ти матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи. Контракт Тюкавина с клубом рассчитан до лета 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его траснферную стоимость в 16 миллионов евро.
Тюкавин заявил, что надеется на трофей "Динамо" в 2026 году
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин ответил, чего ожидает от 2026-го года.
