"То, что к нашим игрокам появляется интерес от российских топ-клубов, означает их хорошую работу. Что касается меня, до меня ничего не доходило. Внимание от больших команд? Пусть обращают внимание, кто им не даёт? Конечно, мне было бы приятно", — приводит слова Бориско "Чемпионат".
Бориско играет за "Балтику" с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18-ти матчах, в 12-ти из которых сыграл "на ноль". По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение голкипера с калининградским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.
"Балтика" ушла на зимнюю паузу в РПЛ на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18-ти встречах чемпионата России.
Вратарь "Балтики" – об интересе клубов РПЛ: пусть обращают внимание, кто им не даёт?
Фото: ФК "Балтика"