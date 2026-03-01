Матчи Скрыть

Тренер "Крыльев Советов" Адиев: меня здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о возможном увольнении из клуба.
Фото: ФК "Чайка"
Российский специалист заявил, что будет всегда сосредоточен на команде и подготовке команды к предстоящим играм.

"Меня уже здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали, я вообще об этом, вот честно, самое последнее, о чём если я могу подумать, только об этом.
Мой кредит доверия - это наша игра, наши результаты. Конечно, они на сегодняшний день не такие, которые нам нужны. Поэтому как руководство решит, так оно и будет. Я в любом случае до последнего момента буду сосредоточен на команде и подготовке команды к предстоящим играм", - передает слова Адиева "Чемпионат".

Магомед Адиев был назначен главным тренером самарских "Крыльев Советов" в начале июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Сегодня, 1 марта, состоялся матч 19-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Крыльями Советов". Подопечные Адиева потерпели поражение со счетом 0:4.

