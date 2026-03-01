Тренер "Крыльев Советов" Адиев: меня здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о возможном увольнении из клуба.

Фото: ФК "Чайка"

"Меня уже здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали, я вообще об этом, вот честно, самое последнее, о чём если я могу подумать, только об этом.