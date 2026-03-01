РПЛ назвала дату и время перенесённого матча "Сочи" - "Спартак"

"Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение - игра состоится 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе "Фишт" в Сочи", - написала пресс-служба РПЛ.
Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявлял, что игра состоится 2 марта в 14:00 по московскому времени.
Матч 19-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" должен был состоятся сегодня. Начало встречи было запланировано на 16:00 по московскому времени. Из-за угрозы атаки БПЛА было принято решение перенести игру.