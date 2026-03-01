Стали известны дата и время перенесённого матча "Спартака" и "Сочи" - источник

Фото: ФК "Спартак"

"Матч "Сочи" - " Спартак " перенесен на завтра. Стартовый свисток прозвучит в 14:00", - написал Тащин в своем Telegram-канале

Матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и московским "Спартаком" должен был состоятся сегодня. Начало было запланировано на 16:00 по московскому времени. Позже было принято решение о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА.На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 баллами в своем активе. "Спартак" располагается на 6-й строчке, набрав 29 баллов.