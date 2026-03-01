Матчи Скрыть

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Стали известны дата и время перенесённого матча "Спартака" и "Сочи" - источник

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин сообщил дату и время матча "Сочи" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Матч "Сочи" - "Спартак" перенесен на завтра. Стартовый свисток прозвучит в 14:00", - написал Тащин в своем Telegram-канале.

Матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и московским "Спартаком" должен был состоятся сегодня. Начало было запланировано на 16:00 по московскому времени. Позже было принято решение о переносе встречи из-за угрозы атаки БПЛА.

На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 баллами в своем активе. "Спартак" располагается на 6-й строчке, набрав 29 баллов.

