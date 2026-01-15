"Без понятия. Я даже не общался с руководством "Акрона" по поводу ухода из команды и ни с кем не обсуждал это. Со мной никто не связывался из других клубов", — приводит слова Пестрякова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский ЦСКА. Дмитрию Пестрякову 19 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 18-ти матчах за "Акрон", в которых записал на свой счет 6 голов и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Пестрякова в 3 миллиона евро.
Пестряков отреагировал на слухи об уходе из "Акрона"
Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков прокомментировал информацию о возможном переходе в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"