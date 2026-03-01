"Ахмат" благодаря голу Самородова обыграл ЦСКА

Фото: ФК "Ахмат"

Судьбу встречи решил быстрый гол: уже на 4-й минуте отличился Максим Самородов.После этого тура армейцы с 36 очками остаются на четвёртой позиции в турнирной таблице. "Ахмат" теперь имеет в активе 25 очков и идёт на седьмой позиции.: Самородов, 4.: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров (Хлусевич, 82), Ндонг, Садулаев (Мансилья, 71), Исмаэл Силва (Гадио, 71), Касинтура, Пряхин, Самородов (Абдулкадыров, 82), Мелкадзе.: Акинфеев, Рейс (Попович, 82), Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Баринов, Глебов (Кармо, 68), Козлов (Мусаев, 59), Круговой, Кисляк (Алвес, 68), Лусиано (Воронов, 82).: Пряхин, 49, Исмаэл Силва, 60.