Российская премьер-лига

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Ахмат" благодаря голу Самородова обыграл ЦСКА

ЦСКА потерпел выездное поражение от "Ахмата" в матче 19-го тура РПЛ - 0:1.
Фото: ФК "Ахмат"
Судьбу встречи решил быстрый гол: уже на 4-й минуте отличился Максим Самородов.

После этого тура армейцы с 36 очками остаются на четвёртой позиции в турнирной таблице. "Ахмат" теперь имеет в активе 25 очков и идёт на седьмой позиции.

Гол: Самородов, 4.

"Ахмат": Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров (Хлусевич, 82), Ндонг, Садулаев (Мансилья, 71), Исмаэл Силва (Гадио, 71), Касинтура, Пряхин, Самородов (Абдулкадыров, 82), Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Рейс (Попович, 82), Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Баринов, Глебов (Кармо, 68), Козлов (Мусаев, 59), Круговой, Кисляк (Алвес, 68), Лусиано (Воронов, 82).

Предупреждения: Пряхин, 49, Исмаэл Силва, 60.

