Российская премьер-лига

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Арсенал" в большинстве обыграл "Челси"

"Арсенал" одержал домашнюю победу над "Челси" в матче 28-го тура АПЛ - 2:1.
Фото: BBC Sport
Лондонцы вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу защитника Вильяма Салибы. В компенсированное к первому тайму время Пьеро Инкапье срезал мяч в собственные ворота, восстановив равновесие. Во втором тайме Юрриен Тимбер вновь вывел хозяев вперёд, забив на 66-й минуте.

С 70-й минуты гости играли вдесятером: Педру Нету получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

После победы "Арсенал" довёл свой актив до 64 очков и продолжает лидировать в чемпионате Англии. "Челси" с 45 баллами остаётся на шестой позиции.

