Российская премьер-лига

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Шикунов отреагировал на перенос матча "Сочи" - "Спартак": не надо нагнетать панику

Бывший функционер "Спартака" и "Ростова" Александр Шикунов высказался о переносе матча 19-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
Он отметил, что подобные решения принимаются из соображений безопасности и не должны вызывать лишних споров.

- Говорить, правильно или неправильно поступили с переносом - дело неблагодарное. Люди страхуются, не хочется вляпаться в какую-то совсем нехорошую историю.

Перенесли - и перенесли. Не надо нагнетать панику, - передаёт слова Шикунова "Советский спорт".

Встречу перенесли с 1 на 2 марта из-за угрозы атаки беспилотников.

"Сочи" с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице и ведёт борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Московская команда имеет в копилке 29 баллов и располагается на шестой строчке.

