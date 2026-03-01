Шикунов отреагировал на перенос матча "Сочи" - "Спартак": не надо нагнетать панику

Фото: ФК "Спартак"

Перенесли - и перенесли. Не надо нагнетать панику, - передаёт слова Шикунова "Советский спорт"

Он отметил, что подобные решения принимаются из соображений безопасности и не должны вызывать лишних споров.- Говорить, правильно или неправильно поступили с переносом - дело неблагодарное. Люди страхуются, не хочется вляпаться в какую-то совсем нехорошую историю.Встречу перенесли с 1 на 2 марта из-за угрозы атаки беспилотников."Сочи" с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице и ведёт борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Московская команда имеет в копилке 29 баллов и располагается на шестой строчке.