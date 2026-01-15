Агент Макарова – о поиске нового клуба: есть варианты как в России, так и за рубежом

"Денис пока работает с "Динамо-2", тренируется. Мы активно занимаемся поиском клуба. Если всё выйдет на финальную стадию, то будем общаться с "Динамо", что это будет: аренда или трансфер. Есть варианты как в России, так и за рубежом", — приводит слова Бабыря "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Денис Макаров будет готовиться ко второй части сезона вместе со вторым составом "Динамо".
27-летний футболист стал игроком "Динамо" в 2021 году. Действующий контракт Макарова с бело-голубыми рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне полузащитник выступил в 12-ти встречах за московскую команду, в которых записал на свой счет 3 гола и Одину результативную передачу.
"Динамо" на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Фото: ФК "Динамо"