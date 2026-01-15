Воспитанник "Краснодара" перешел в "Пари НН"

Воспитанник "Краснодара" Егор Гуренко перешел в "Пари НН".
Фото: РФС
"Гуренко уже присоединился к "Пари НН" и начал тренировки на сборах в Турции", - написано в Telegram-канале клуба из Нижнего Новгорода.

Егор Гуренко является воспитанником "Краснодара". Ранее опорный полузащитник выступал за второй состав "быков". Всего за клуб футболист провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

На данный момент "Пари НН" находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 18-ти матчах.

