- Контракт Никиты заканчивается в конце сезона. Правильно понимаю, что он не останется в "Спартаке"?
- На сегодняшний день ситуация выглядит именно так. Тем не менее, мы увидимся с Франсисом и обязательно обсудим этот вопрос.
Ранее спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что Никита Чернов не входит в их планы.
На данный момент футболист выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Агент Чернова ответил, останется ли игрок в "Спартаке"
Агент Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Спартак"