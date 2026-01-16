Матчи Скрыть

"Палмейрас" пытается снизить цену на игрока "Зенита" - источник

"Палмейрас" снова вышел на связь с "Зенитом" по поводу возможного перехода защитника Нино Моты.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает Nosso Palestra, бразильский клуб рассчитывает продвинуть переговоры в ближайшие недели и довести обсуждение до конкретики.

По данным источника, петербуржцы обозначили стартовую цену игрока на уровне 12 миллионов евро. При этом "Палмейрас" пытается договориться о снижении суммы и рассматривает разные варианты сделки.

В нынешнем сезоне РПЛ 28-летний Нино провел 15 матчей и забил один мяч.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится