"Палмейрас" пытается снизить цену на игрока "Зенита" - источник

Как сообщает Nosso Palestra, бразильский клуб рассчитывает продвинуть переговоры в ближайшие недели и довести обсуждение до конкретики.
По данным источника, петербуржцы обозначили стартовую цену игрока на уровне 12 миллионов евро. При этом "Палмейрас" пытается договориться о снижении суммы и рассматривает разные варианты сделки.
В нынешнем сезоне РПЛ 28-летний Нино провел 15 матчей и забил один мяч.
"Палмейрас" снова вышел на связь с "Зенитом" по поводу возможного перехода защитника Нино Моты.
Фото: ФК "Зенит"