Агент Артиги объяснил поражение "Рубина" от махачкалинского "Динамо"

Дмитрий Селюк, агент главного тренера "Рубина" Франка Артиги, объяснил поражение казанской команды в выездном матче 19 тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
В субботу, 28 февраля, "Рубин" проиграл "Динамо" со счётом 1:2. По мнению Селюка, при такой погоде, как была в Каспийске в день матча, проиграли бы и "Реал" с "Барселоной". Во время матча обильно шёл снег.

"По такой погоде это не футбол, а толкотня между командами. Для меня странно, что при такой погоде домашней команде дают два пенальти. К судейству в первом туре после перерыва много вопросов.

Были разговоры о переносе и потом, как только команды вышли, было видно, что "Рубин" и Артига не особо хотели играть в такую погоду. Объективно что?либо сказать по игре нельзя.

Понимаю, что играть надо в любых условиях, но если бы "Барселона" или "Реал" приехали в такую погоду в Махачкалу, то тоже проиграли бы "Динамо", — передаёт слова Селюка "Матч ТВ".

Голами в составе "Динамо" Мх отметились Гамид Агаларов (25', пенальти) и Хазем Мастури (90', пенальти). За "Рубин" единственный мяч забил Дардан Шабанхаджай (35').

Франк Артига возглавил казанский клуб в январе этого года. После 19 туров "Рубин" с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

