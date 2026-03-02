Агент Артиги объяснил поражение "Рубина" от махачкалинского "Динамо"

"По такой погоде это не футбол, а толкотня между командами. Для меня странно, что при такой погоде домашней команде дают два пенальти. К судейству в первом туре после перерыва много вопросов.
Были разговоры о переносе и потом, как только команды вышли, было видно, что "Рубин" и Артига не особо хотели играть в такую погоду. Объективно что?либо сказать по игре нельзя.
Понимаю, что играть надо в любых условиях, но если бы "Барселона" или "Реал" приехали в такую погоду в Махачкалу, то тоже проиграли бы "Динамо", — передаёт слова Селюка "Матч ТВ".
Голами в составе "Динамо" Мх отметились Гамид Агаларов (25', пенальти) и Хазем Мастури (90', пенальти). За "Рубин" единственный мяч забил Дардан Шабанхаджай (35').
Франк Артига возглавил казанский клуб в январе этого года. После 19 туров "Рубин" с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.