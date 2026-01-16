Чилиец оценил уровень футбола в России. Он считает РПЛ не слабее Бундеслиги

"Честно говоря, тут очень сильный чемпионат. Для меня он в топ-4 или топ-5. Какая расстановка сил? Самая сильная лига – в Англии, вторая – в Италии, третья – в Испании. А потом – Россия? Думаю, да. Германия либо Россия, они на одном уровне", - приводит слова Томпсона Metaratings.
Хорди Томпсон выступает за "Оренбург" с лета 2024 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 43 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи. Ранее он был игроком чилийского клуба "Коло-Коло".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее в РФС выразили надежду, что Россия вернется на международную арену в 2026 году.
Фото: ФК "Оренбург"