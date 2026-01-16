"Вендел. С ним сложнее всего играть. Он сильный индивидуально", - цитирует Болотова Metaratings.
В текущем сезоне Вендел вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 16 встречах и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Бразилец выступает в России с октября 2020 года, контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2028/29.
Российский футболист назвал бразильца лучшим игроком РПЛ
Полузащитник "Оренбурга" Евгений Болотов назвал лучшего футболиста РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"