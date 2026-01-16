"Он был такой неприступной горой, к которой вообще не подобраться. Черчесов общался с Титовым, Калиниченко и другими ветеранами, а молодые ходили тише воды ниже травы. Мы заходили в столовую последними, а уходили, когда уже никого не оставалось. Мне было страшно попадаться на глаза Черчесову.
Он казался очень суровым и строгим дядькой. Не было такого, чтобы он проводил с кем-то диалог один на один — только ругал на тренировках", - сказал Рыжков в интервью Sport24.
Владислав Рыжков выступал за московский "Спартак" с 2006 по 2009 год, после он был игроком "Жемчужины", "Кубани", "Сибири", "Волги" и ряда других российских клубов. Последним клубом полузащитника был краснодарский "Урожай" - в 2020 году футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.
Станислав Черчесов был главным тренером красно-белых с 2007 по 2008 год. На данный момент российский специалист занимает аналогичный пост в грозненском "Ахмате". По итогам 18 сыгранных туров столичный "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками, команда Черчесова располагается на восьмой строчке с 22 баллами в своем активе.
Экс-игрок "Спартака": было страшно попадаться на глаза Черчесову
Фото: ФК "Спартак"