"Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы", - приводит слова Дзюбы ТАСС.
С осени 2024 года Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон". В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее Дзюба выступал за московский "Локомотив", "Спартак", петербургский "Зенит", "Томь", тульский "Арсенал", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".
"Хотя бы раз сыграть". Дзюба хочет стать вратарем
Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что хотел бы сыграть на позиции вратаря.
Фото: ФК "Акрон"